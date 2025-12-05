Колишній головний тренер лондонського Арсенала Арсен Венгер висловив свою думку щодо того, хто має найбільші шанси перемогти на чемпіонаті світу 2026 року, який відбудеться влітку у США, Канаді та Мексиці.

Збірна Франції є головним претендентом на трофей. У цієї команди найбільше футболістів світового рівня. У них чудова лінія атаки. Це матиме серйозне значення, – передає слова Венгера інсайдер Мігель Ділейні.

Нагадаємо, на попередньому ЧС у Катарі французи дійшли до фіналу, поступившись Аргентині лише в серії пенальті.

Чемпіонат світу 2026 року вперше відбудеться одразу в трьох країнах Північної Америки — США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня 2026.

Також, сьогодні, 5 грудня, о 19:00 за київським часом відбудеться жеребкування фінальної стадії чемпіонату світу за участю України, яка продовжує змагатися в плейоф кваліфікації мундіалю.