Гол через хвилину після виходу на заміну. Кащук врятував Карабах від поразки (відео)
Українець зрівняв рахунок на 60-й хвилині
Український вінгер Карабаха Олексій Кащук відзначився голом у матчі 5-го туру чемпіонату Азербайджану проти Зірі (1:1).
26-річний українець вийшов на заміну на 64-й хвилині замість Педро Бікальйо та вже за хвилину встановив остаточний рахунок у зустрічі.
Для Кащука цей матч став 12-м у складі Карабаха в усіх турнірах поточного сезону. Українець забив три м'ячі і віддав 1 результативну передачу.
Час у збірну? Степанов оформив п'ятий гол у шести турах європейського чемпіонату.
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