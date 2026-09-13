Денис Сєдашов

Український вінгер Карабаха Олексій Кащук відзначився голом у матчі 5-го туру чемпіонату Азербайджану проти Зірі (1:1).

26-річний українець вийшов на заміну на 64-й хвилині замість Педро Бікальйо та вже за хвилину встановив остаточний рахунок у зустрічі.

Для Кащука цей матч став 12-м у складі Карабаха в усіх турнірах поточного сезону. Українець забив три м'ячі і віддав 1 результативну передачу.

Час у збірну? Степанов оформив п'ятий гол у шести турах європейського чемпіонату.