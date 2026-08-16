Гол і асист Гакпо принесли Ліверпулю перемогу над Комо у контрольному матчі
Доля переможця вирішилася ще у першому таймі
Фото: Ліверпуль
Англійський Ліверпуль здобув перемогу над італійським Комо в домашньому товариському поєдинку.
Долю зустрічі було вирішено у першому таймі. На 23-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Гакпо. Наприкінці тайму Гакпо віддав результативний пас на Жаке, який подвоїв перевагу господарів.
У другому таймі забитих м'ячів вболівальники не побачили.
Товариський матч
Ліверпуль — Комо — 2:0
Голи: Гакпо, 23, Жаке, 44
Барселона влаштувала перестрілку у Швейцарії, забивши п'ять голів Базелю.