Сергій Стаднюк

Нападник Жоау Феліш перейшов із Челсі до Аль-Насра. Про це повідомляє пресслужба аравійського клубу.

Здобудьмо перемогу разом! Жоау Феліш – гравець Аль-Насра 💛 Португальська зірка Жоау Феліш офіційно підписав контракт із Аль-Насром ✍️ Аль-Наср

"لنُحقّق الفـوز معًا"

جواو فيليكس .. نصراوي 💛 pic.twitter.com/yhGZZ9584o — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 29, 2025

Термін контракту Феліша з аравійським клубом не розкриваються. Але за даними авторитетного порталу Transfermarkt, перехід 25-річного футболіста обійшовся в 30 мільйонів євро за оціночної ринкової вартості у 20 млн.

Феліш після Бенфіки виступав за Атлетико, Челсі, Барселону та Мілан, але ніде не закріпився у стартовому складі. При цьому, у збірній Португалії справи йдуть краще – дев’ять голів і чотири асисти у 45 матчах.

Раніше Аль-Наср продовжив контракт з партнером Феліша по збірній Кріштіану Роналду.