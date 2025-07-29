В Європі не пішло. Феліш у 25 років поїхав догравати до Роналду
Ну, хоч заробить
близько 2 годин тому
Нападник Жоау Феліш перейшов із Челсі до Аль-Насра. Про це повідомляє пресслужба аравійського клубу.
Здобудьмо перемогу разом! Жоау Феліш – гравець Аль-Насра 💛
Португальська зірка Жоау Феліш офіційно підписав контракт із Аль-Насром ✍️
Термін контракту Феліша з аравійським клубом не розкриваються. Але за даними авторитетного порталу Transfermarkt, перехід 25-річного футболіста обійшовся в 30 мільйонів євро за оціночної ринкової вартості у 20 млн.
Феліш після Бенфіки виступав за Атлетико, Челсі, Барселону та Мілан, але ніде не закріпився у стартовому складі. При цьому, у збірній Португалії справи йдуть краще – дев’ять голів і чотири асисти у 45 матчах.
Раніше Аль-Наср продовжив контракт з партнером Феліша по збірній Кріштіану Роналду.
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