Денис Сєдашов

Українська тенісистка Даяна Ястремська (52 WTA) стала тріумфаторкою ґрунтового турніру серії WTA 125 в італійській Пармі.

У фінальному протистоянні українка впевнено переграла Барбору Крейчикову з Чехії (53 WTA).

Зустріч тривала 1 годину 26 хвилин. Ястремська повністю контролювала хід поєдинку, дозволивши суперниці взяти лише по три гейми в кожній партії. Зазначимо, що по ходу другого сету чеська тенісистка була змушена взяти медичний тайм-аут.

WTA 125 Парма (Італія). Ґрунт. Фінал

Барбора Крейчикова (Чехія) — Даяна Ястремська (Україна) — 3:6, 3:6

Для 25-річної українки цей трофей став першим в одиночному розряді з серпня 2023 року, коли вона тріумфувала на аналогічних змаганнях у польських Козерках.

