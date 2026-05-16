Ястремська обіграла Крейчикову і виграла турнір WTA 125 у Пармі
Українка здобула перемогу у двох сетах
27 хвилин тому
Українська тенісистка Даяна Ястремська (52 WTA) стала тріумфаторкою ґрунтового турніру серії WTA 125 в італійській Пармі.
У фінальному протистоянні українка впевнено переграла Барбору Крейчикову з Чехії (53 WTA).
Зустріч тривала 1 годину 26 хвилин. Ястремська повністю контролювала хід поєдинку, дозволивши суперниці взяти лише по три гейми в кожній партії. Зазначимо, що по ходу другого сету чеська тенісистка була змушена взяти медичний тайм-аут.
WTA 125 Парма (Італія). Ґрунт. Фінал
Барбора Крейчикова (Чехія) — Даяна Ястремська (Україна) — 3:6, 3:6
Для 25-річної українки цей трофей став першим в одиночному розряді з серпня 2023 року, коли вона тріумфувала на аналогічних змаганнях у польських Козерках.
