Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд прокоментував поразку від Буде-Глімт з рахунком 1:3 у матчі 7-го туру загального етапу Ліги чемпіонів.

Я беру на себе всю відповідальність, так само як і Родрі, Джиджо Доннарумма, Тиджані Рейндерс, усі досвідчені гравці. Я не хочу нікого звинувачувати, але нам потрібно брати на себе більше відповідальності, бо цього недостатньо. Ми Манчестер Сіті, ми не можемо не перемагати, так не повинно бути.

У мене немає відповідей. Я беру на себе всю відповідальність за те, що не зміг забити. Я прошу вибачення у всіх, у кожного вболівальника Ман Сіті, у кожного фаната, який приїхав до Буде, тому що це ганьба. Чесно кажучи, я не знаю, що сказати, бо в мене немає відповідей. Я можу лише сказати, що мені шкода.

Я не хочу говорити про те, що я відчуваю, чи щось подібне. Я роблю все, що в моїх силах, коли виходжу на поле, а виходжу я досить часто, бо ми проводимо неймовірну кількість матчів. Я намагаюся робити максимум, це моя робота, і я постараюся підготуватися до наступної гри, адже вже за чотири дні буде ще один матч. Ми повинні спробувати виправитися, — сказаd Голанд в етері TNT Sports.