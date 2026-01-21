Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке емоційно висловився після поразки від Спортінга з рахунком 1:2 у матчі загального етапу Ліги чемпіонів.

Ми програли, бо вони забили два голи, а наша команда лише один.

Це був наш найкращий виїзний матч. Я пишаюся гравцями. Я впевнений, що з таким настроєм ми підемо дуже далеко.

Результат розчаровує, це боляче. Протягом усього матчу я бачив на полі лише одну команду. Ми були сильнішими за суперника, хоча вони теж провели дуже хороший матч.

Це розчаровує, бо це несправедливо. Зараз складно говорити про футбол. Клятий футбол, — передає слова Енріке RMC Sport.