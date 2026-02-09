Голанд: «Просто зарахуйте гол і не показуйте червону картку»
Форвард Манчестер Сіті поділився емоціями після резонансних рішень арбітра у матчі з Ліверпулем
близько 1 години тому
Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд прокоментував події кінцівки матчу англійської Премʼєр-ліги проти Ліверпуля, у якому було скасовано гол містян, а півзахисник мерсисайдців Домінік Собослаї отримав червону картку.
Чесно, по-перше, Шеркі просто мав віддати пас, і я б забив. По-друге, він тягне мене, потім я тягну його — ми забиваємо, тож просто зарахуйте гол і не показуйте червону картку. Але арбітр зобовʼязаний дотримуватися правил. По-третє, пенальті — неймовірне відчуття. По-четверте, неймовірний сейв Джіджі Доннарумми. Вражаючий матч, і особисто я був дуже втомлений після гри. Неймовірні відчуття після фінального свистка. Я сказав судді: просто зарахуйте гол — цього хотіли всі. І я сподіваюся, що Собослаї отримає максимум один матч дискваліфікації, бо я розумію, що потрібно дотримуватися правил, але, на мій погляд, варто керуватися здоровим глуздом. У будь-якому разі правила треба поважати, тому я приймаю рішення арбітра — наводить слова Ерлінга Голанда після матчу BBC.
Поєдинок завершився перемогою Манчестер Сіті з рахунком 2:1.
