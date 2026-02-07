Швейцарський голкіпер Ян Зоммер перебуває у завершальній фазі свого контракту з міланським Інтером, який ще розрахований на пів року.

37-річний воротар перебуває у тому віці, коли керівництво нерадзуррі уважно аналізує ринок у пошуках можливого наступника і поки що не поспішає з пропозицією нової угоди. При цьому сам Зоммер зазначив, що ключові переговори із клубом ще попереду.

«Новий контракт? Я зустрічатимусь із клубом найближчими тижнями, щоб обговорити це питання», — заявив швейцарський виконавець для журналіста Альфредо Педулли.

Цього сезону швейцарець провів 29 матчів, пропустив 25 м'ячів і 15 разів зберіг свої ворота в недоторканності.

Раніше гравець Інтера став футболістом місяця в Серії А.