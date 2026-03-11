Тоттенгем вперше в історії клубу програв шість матчів поспіль, Атлетіко все зіпсував
Шпори продовжують перебувати у глибокій кризі
11 хвилин тому
Тоттенгем / Фото - NY Times
Тоттенгем на виїзді розгромно поступився Атлетіко (2:5) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Лондонці пропустили перші 4 голи за 22 хвилини.
Тоттенгем вперше в історії клубу програв шість ігор поспіль в усіх турнірах.
До цього клуб в АПЛ поступився Крістал Пелес (1:3), Фулгему (1:2), Арсеналу (1:4), Ньюкаслу (1:2) та Манчестер Юнайтед (0:2).
Напередодні Тоттенгем зазнав п'ятої поразки поспіль в АПЛ, шпори не встояли в матчі з Крістал Пелас.
