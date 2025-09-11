Головний тренер Бенфіки зробив заяву про Трубіна та Судакова
Фахівець поділився останніми новинами щодо українців
16 хвилин тому
Головний тренер Бенфіки Бруну Лаже прокоментував ситуацію з українськими легіонерами лісабонців Анатолієм Трубіним та Георгієм Судаковим.
«У нас не два хороших воротарі, а три, і всі найвищого рівня. Я хочу, щоб вони завжди були готові вийти на поле. Самуел Соареш грав у останньому матчі, а завтра, можу сказати заздалегідь, у стартовому складі вийде Трубін».
Наставник лісабонського клубу також розповів, як себе почуває Георгій Судаков після прильоту у його будинок.
«Ми поговорили з гравцем, це прикра, сумна ситуація, але я бачу, що він її подолає. Найважливіше, щоб родина була в безпеці, а він був щасливий бути з нами», – сказав Лаже на пресконференції.
Бенфіка у п’ятому турі чемпіонату Португалії зіграє проти Санта-Клари. Гра відбудеться 12 вересня о 22:15.
Наразі лісабонська команда займає четверте місце в турнірній таблиці, набравши дев’ять очок у трьох поєдинках.