Хавбек донецького Шахтаря Георгій Судаков офіційно поповнив склад лісабонської Бенфіки. Сумарна вартість переходу склала близько 27 мільйонів євро: 6,75 мільйона за оренду терміном на рік та ще 20,25 мільйона євро за обов'язковий викуп контракту у 2026 році.

За даними українського журналіста Ігоря Бурбаса, в угоді з Бенфікою прописано суму відступних у розмірі 100 мільйонів євро. У контракті з Шахтарем ця цифра була в півтора раза більшою.

Крім того, донецький клуб залишив за собою 25% подальшого продажу гравця, що може принести гірникам у перспективі близько 40–45 мільйонів євро.

Судаков перебрався до Португалії на умовах оренди з обов'язковим викупом. Дебютувати за нову команду півзахисник може вже 12 вересня у матчі чемпіонату Португалії проти Санта-Клари.

