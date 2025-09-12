Головний тренер Ліверпуля Арне Слот наполягає на підписанні захисника Крістал Пелас Марка Гехі.

«Було б смішно, якби я заперечував, що ми були близькі до підписання Марка Гехі. Це загальновідомий факт, такі речі трапляються у футболі. Ми хотіли б підписати його.

(Те, що сталося) Це сумно як для нас, так і для гравця. Подивимося, що буде в майбутньому».