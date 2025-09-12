Головний тренер Ліверпуля — про зірваний трансфер захисника Крістал Пелес: «Ми хотіли б підписати його»
Нідерландський коуч хоче бачити Марка Гехі в Ліверпулі
38 хвилин тому
Арне Слот/фото: Ліверпуль
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот наполягає на підписанні захисника Крістал Пелас Марка Гехі.
«Було б смішно, якби я заперечував, що ми були близькі до підписання Марка Гехі. Це загальновідомий факт, такі речі трапляються у футболі. Ми хотіли б підписати його.
(Те, що сталося) Це сумно як для нас, так і для гравця. Подивимося, що буде в майбутньому».
В останній день трансферного вікна сторони встигли погодити угоду, проте перехід не відбувся, адже керівництво Крістал Пелас в останній момент передумало відпускати гравця до іншого клубу.
Раніше повідомлялося, що захисник Крістал Пелес розгніваний через зірваний трансфер в Ліверпуль.