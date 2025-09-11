Лідер захисту Ліверпуля відхилив чергову пропозицію клубу щодо контракту
Футболіст наступного літа може перейти до Реалу
близько 1 години тому
Ібраїма Конате/фото: ЛІверпуль
Захисник Ліверпуля Ібраїма Конате може наступного літа залишити англійський клуб і продовжити кар'єру в іспанській Ла Лізі, повідомляє Marca.
За інформацією джерела, 26-річний француз уже відхилив третю пропозицію «червоних» щодо продовження контракту. Керівництво Ліверпуля усвідомлює, що гравець має намір перейти до Реалу після закінчення нинішньої угоди наступного літа.
У поточному сезоні Конате провів чотири матчі, не відзначившись результативними діями. Раніше повідомлялося про його рішення перейти до Реалу.
