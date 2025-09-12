Мадридський Реал переконаний, що французький захисник Ібраїма Конате поповнить склад клубу влітку 2026 року.

За даними Daily Mail, іспанці все більше впевнені у успішному завершенні переговорів. Раніше джерело вже писало про практично неминучий перехід Трента Александер-Арнольда в стан мадридців у грудні 2024 року.

Сам Конате поки що не повідомляв Ліверпуль про намір покинути команду після закінчення чинного контракту і не ухвалив остаточного рішення про своє майбутнє.

Цього сезону захисник провів чотири зустрічі, але результативними діями поки не відзначився.

Раніше повідомлялося, що Конате відхилив чергову пропозицію Ліверпуля щодо контракту.