Реал сподівається оформити перехід лідера захисту Ліверпуля влітку
Мадридський клуб налаштований на трансфер Конате
25 хвилин тому
Ібраїма Конате/фото: ЛІверпуль
Мадридський Реал переконаний, що французький захисник Ібраїма Конате поповнить склад клубу влітку 2026 року.
За даними Daily Mail, іспанці все більше впевнені у успішному завершенні переговорів. Раніше джерело вже писало про практично неминучий перехід Трента Александер-Арнольда в стан мадридців у грудні 2024 року.
Сам Конате поки що не повідомляв Ліверпуль про намір покинути команду після закінчення чинного контракту і не ухвалив остаточного рішення про своє майбутнє.
Цього сезону захисник провів чотири зустрічі, але результативними діями поки не відзначився.
Раніше повідомлялося, що Конате відхилив чергову пропозицію Ліверпуля щодо контракту.