Головний тренер ізраїльського клубу Маккабі Тель-Авів Марко Лазетич поділився враженнями після матчу-відповіді четвертого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти київського Динамо (0:1).

«Так, ми втратили моменти, але я думаю, що з самого початку грали так, як ми хочемо, а не заради результату. Наша мета була забити, чесно кажучи, спочатку ми виглядали не дуже добре, і саме коли пропустили гол, це допомогло команді – з'явилося більше уваги, особливо в обороні.

Підводячи підсумок протистояння, я думаю, що ми заслужили пройти далі. Для нас дуже важливо знову бути в Лізі Європи проти сильних суперників. Це дивовижна можливість для нас і великий виклик. Всі вітання гравцям і клубу з цим досягненням. Тепер фокус на першій грі в чемпіонаті і на продовженні сезону.

Це реальність, і ми не маємо на неї впливу. Ми повинні це прийняти, і, як я вже сказав, сподіваємося, що обидві команди скоро зможуть грати на своїх домашніх стадіонах – адже мета футболу в тому, щоб грати перед уболівальниками. Це нам не допомагає, але ми не змінили свій стиль. Неважливо де, ми будемо грати тим же чином і з тією ж ідентичністю», — сказав фахівець для Sport5.