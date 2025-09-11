Після обговорення з керівництвом Федерації футболу Молдови Сергій Клещенко пішов у відставку з посади головного тренера національної збірної.

«За ці приблизно 4 роки ми пережили багато емоцій разом, деякі менш приємні, за що я прошу вибачення, але також багато прекрасних. Разом ми були за крок від історичної кваліфікації на Євро-2024, разом ми вийшли до Ліги С Ліги націй.

Весь цей час я відчував вашу підтримку, підтримку вболівальників, гравців, персоналу та Федерації. Дякую всім за вашу довіру та підтримку.

Ми працювали разом, ми вірили та боролися за кольори нашої країни. У житті бувають злети та падіння, і я вважаю, що настав час для змін, рішення, яке я вважаю доцільним як для себе, так і для команди», – цитує Клещенка пресслужба федерації.