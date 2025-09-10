Збірна Норвегії увійшла в історію відборів чемпіонатів світу. У матчі 6-го туру групи I команда розгромила Молдову з рахунком 11:1 та повторила рекорд, який тримався цілих 29 років.

Останній раз таку кількість голів у відборі чемпіонату світу вдалося забити ще у 1996 році, коли Північна Македонія перемогла Ліхтенштейн із тим самим рахунком 11:1.

Чемпіонат світу-2026. Європа. Відбір. Група I. 6-й тур

9 вересня 2025, вівторок. 21:45

Норвегія – Молдова 11:1 (Мюре 6, Голанд 11, 36, 43, 52, 83, Едегор 45+1, Осгор 68, 76, 79 пен, 90+1 – Естигор 74 авт)

Після цієї перемоги Норвегія набрала 15 очок і очолила групу I. Молдова ж залишається без очок на останньому місці.

У наступних матчах відбору Норвегія 11 жовтня вдома зіграє з Ізраїлем, а Молдова 14 жовтня на виїзді з Естонією.