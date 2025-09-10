Павло Василенко

Матч, який надовго залишиться в пам’яті – не лише через розгромний рахунок. Збірна Норвегії розбила Молдову вщент з рахунком 11:1 у кваліфікації до чемпіонату світу-2026, а Ерлінг Голанд оформив пента-трик – п’ять м’ячів на свій рахунок. Але справжнім героєм після фінального свистка став… воротар збірної Молдови Крістіан Аврам, який з гідністю витримав найважчий матч у своїй кар’єрі.

Попри приголомшливий результат, Аврам не втік від мікрофонів і камер, а щиро й з гумором вийшов до журналістів. Його вступна репліка вже стала мемом у норвезьких ЗМІ:

«Привіт, я воротар збірної Молдови, і я пропустив 11 голів», – сказав він з усмішкою.

Втім, один із найцікавіших моментів – це поведінка Голанда. Зірковий нападник не тільки забивав, а й… просив вибачення в голкіпера.

«Після кожного голу Голанд підходив до мене й вибачався. Казав: «Це не моя вина. Я маю забивати, бо нам потрібна різниця м’ячів». Я його повністю розумію», – поділився Аврам.

На запитання про самопочуття після 11 пропущених м’ячів, він відповів з витримкою, гідною поваги:

«Що я можу сказати? Я ж не вмираю. Треба залишатися сильним. У мене ще одна гра за кілька днів… але так, 11 голів – це багато», – зізнався воротар азербайджанського клубу Араз.

Попри невдалий результат, Крістіан Аврам здобув повагу за свою мужність, самоіронію та професіоналізм. А Голанд – ще раз нагадав, що бути зіркою – це не лише забивати, а й залишатися людиною.