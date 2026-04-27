Володимир Кириченко

26 квітня Мілан та Ювентус розписали нічию у матчі 34-го туру Серії А сезону-2025/26.

Поєдинок пройшов на стадіоні Сан-Сіро та завершився з рахунком 0:0.

На 36-й хвилині Хефрен Тюрам вразив ворота россонері, але гол був скасований після перевірки VAR через офсайд під час атаки.

Наприкінці зустрічі Лука Модрич та Мануель Локателлі зіткнулися головами під час верхової боротьби.

Обидва футболісти впали на газон, на поле вийшли медичні бригади, після чого наставник Мілана Массіміліано Аллегрі прийняв рішення замінити Модрича.

У таблиці чемпіонату Італії Мілан із 67 очками посідає третє місце. У Ювентуса 64 бали та четверта позиція.

Нагадаємо, Наполі знищив Кремонезе і вийшов на другу позицію в Серії А.