Колишній захисник Шахтаря Олександр Кучер в інтерв'ю сайту «Український футбол» поділився очікуваннями від матчу основного етапу Ліги конференцій між «гірниками» та ісландським Брейдабліком.

«Шахтар є фаворитом у поєдинку проти Брейдабліку. По-перше, ісландська команда погано грає виїзні поєдинки у єврокубках. У кваліфікації Ліги чемпіонів вони розгромно програли польському Леху (1:7), у Лізі конференцій не так давно швейцарській Лозанні (0:3).

По-друге, чому я вважаю Шахтар фаворитом, ми ж з вами прекрасно розуміємо, що за підбором, рівнем футболістів, донецька команда куди сильніша за своїх опонентів, що й повинна довести на футбольному полі. Головне, уникнути недооцінки суперника і все буде добре».