Стало відомо, хто судитиме фінал Кубка України Чернігів – Динамо
Матч відбудеться 20 травня у Львові
Стала відома суддівська бригада яка працюватиме на фінальному матчі Чернігів – Динамо в рамках Кубка України сезону-2025/26.
Головним арбітром призначений Олександр Шандор зі Львова. Асистенти рефері – Віктор Нижник (Вінниця) і Станіслав Марулін (Херсонська область). Четвертий арбітр – Олександр Афанасьєв з Харкова. Про це повідомляє прес-служба УПЛ.
Арбітром VAR буде Володимир Новохатній з Черкас. Асистент арбітра VAR – Дмитро Панчишин (Харків).
Матч Чернігів – Динамо відбудеться 20 травня у Львові на стадіоні Арена Львів. Початок зустрічі – о 18.00.
