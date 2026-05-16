Гауфф — Світоліна: де дивитися безкоштовно фінал WTA 1000 в Римі
близько 1 години тому
У суботу, 16 травня, перша ракетка України Еліна Світоліна (10 WTA) побореться за престижний титул на ґрунтовому турнірі серії WTA 1000 у Римі. У фінальному протистоянні українка зійдеться на корті з четвертою ракеткою світу, американкою Корі Гауфф.
Зазначимо, що для Світоліної це вже третій фінал на римських кортах у кар'єрі.
Де подивитися безкоштовно?
Відеотрансляцію головного матчу в Римі у вільному доступі покаже Setanta Sports.
Початок фіналу — 18:00 за київським часом.
