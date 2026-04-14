Госенс вирвав для Фіорентини три очки у матчі з Лаціо
Єдиний м'яч було забито у першому таймі
близько 2 годин тому
У матчі 32-го туру італійської Серії А Фіорентина здобула домашню перемогу над Лаціо. Зустріч завершилася з рахунком 1:0.
Єдиний гол було забито на 28-й хвилині. Джек Гаррісон виконав точний навіс до штрафного майданчика, який головою замкнув Робін Госенс. М'яч влетів у ворота рикошетом від стійки. Попри зусилля римлян, фіалки втримали переможний результат.
Серія А. 32-й тур
Гол: Госенс, 28
Після цієї перемоги Фіорентина піднялася на 15-ту сходинку в таблиці Серії А, маючи у доробку 35 очок. Лаціо залишається на дев’ятому місці з 44 балами в активі.
