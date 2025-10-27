Михайло Цирук

З пʼятниці по неділю відбулися всі 8 поєдинків 10 туру УПЛ, і через те, що серед цього тижня команди гратимуть матчі 1/8 фіналу Кубка України, закрити програму довелося за вихідні. Шахтар та Динамо нарешті перемогли, причому зробили це з однаковим рахунком, Епіцентр вперше в історії здобув дві поспіль перемоги в еліті, ЛНЗ більш як добу був лідером турнірної таблиці, а Полтава здобула залікові очки вперше з середини вересня. Пропонуємо до вашої уваги головні підсумки вікенду в українській національній першості.

Олександрія - Епіцентр 0:1

Розпочався тур з дуже важливої перемоги для Епіцентру. А якщо ще й врахувати, що навіть по грі підопічні Сергія Нагорняка зовсім не виглядали хлопчиками для биття, то новачок еліти може пишатися собою ще сильніше. Долю зустрічі вирішив єдиний гол Хоакінте на 33 хвилині, який приніс команді з Камʼянця-Подільського другу перемогу поспіль, дозволив обійти Олександрію та піднятися на 13 позицію.

Верес - Зоря 0:0

Шанс на перемогу цього туру втратила луганська Зоря. Команда Віктора Скрипника провела весь другий тайм поєдинку проти Вереса в більшості, володіла ігровою перевагою, однак пробити захист суперника так і не зуміла, тож у підсумку нічия 0:0, котрій скоріше мають тішитися господарі.

Металіст 1925 - ЛНЗ 0:1

Не на жарт розійшовся черкаський ЛНЗ, який після розгрому Шахтаря здобув ще дві перемоги: спочатку над Колосом (1:0), а тепер над грізним Металістом 1925. Єдиний мʼяч у зустрічі забив Проспер Оба, який також розійшовся разом зі своїм клубом та забив у третій грі поспіль, або ж четвертий гол у пʼяти поєдинках. До 17:30 наступного дня ЛНЗ навіть тримався на першому місці в таблиці, але потім усе стало на свої місця.

Карпати - Рух 0:0

Мабуть, найгіршим матчем туру був саме цей, а його результат лише вкотре підкреслив проблеми обох команд. Карпати більше атакували та тисли, але цього виявилося недостатньо для того, аби забити хоча б один мʼяч. Тож реабілітуватися за поразку від Епіцентру в минулому турі підопічним Владислава Лупашка не вдалося, а Рух так і не посунувся з передостаннього місця таблиці.

Оболонь - Полісся 0:4

Одразу три матчі туру завершилися перемогою однієї команд з рахунком 4:0, і перший з таких відбувся на Оболонь-Арені. Цього сезону пивовари вже кусали фаворитів, але засмутити, або хоча б попсувати нерви житомирському Поліссю зовсім не вдалося. Доля зустрічі була визначена в заключній третині першого тайму, коли гості спочатку вийшли вперед завдяки голу Андрієвського, а потім закріпили перевагу зусиллями Велетня.

Міг відзначитись ще й Брагару, але його мʼяч скасували через офсайд.У другому таймі житомиряни розвинули успіх та забили ще стільки ж: відзначалися Чоботенко та Гайдучик. Тож у підсумку - розгром, який підняв Полісся на четверту сходинку турнірної таблиці.

Полтава - Колос 2:2

Веселий матч видали у Кропивницькому Полтава та Колос. Значною мірою цьому посприяв швидкий гол господарів у виконанні Одарюка, який змусив команду Костишина ворушитися активніше з перших хвилин. Результати цього ворушіння прийшли аж на 66 хвилині, коли Оєвусі зрівняв рахунок у поєдинку, та майже одразу Бужин знову вивів полтавців уперед.

Врятуватися від поразки Колосу вдалося завдяки реалізованому пенальті Еліаса, та загальної динаміки це не змінює: команда не перемагає вже пʼять матчів поспіль. Не надто допомогло це очко й Полтаві, адже вона досі остання, а вигравала у цьому сезоні УПЛ тільки один раз.

Шахтар - Кудрівка 4:0

Серію з трьох матчів без перемог у всіх турнірах перерва донецький Шахтар, дуже впевнено розібравшись із Кудрівкою. До перерви забивали Еліас та Очеретько, після - ще раз Еліас та молодий Глущенко. Ця перемога повернула гірникам лідерство в турнірній таблиці, але як же всі раділи протягом того нетривалого часу, поки наших грандів не було навіть у топ-2…

Динамо - Кривбас 4:0

Значно статусніше виглядала перемога 4:0 у виконанні київського Динамо, адже підопічні Олександра Шовковського обіграли не новачка еліти, а команду, що розпочинала тур в статусі лідера. Два перші голи біло-синіх прийшли зі стандартів: спочатку Попов замкнув подачу Буяльського з кутового, а потім Караваєв скористався пожежею в штрафному суперника та щосили вгатив мʼяч у ворота.

Третій мʼяч став наслідком феєричної комбінації Кабаєва та Ярмоленка із завершенням від останнього, а крапку у зустрічі поставив Герреро, який вийшов на заміну. Отже, 4:0: Динамо перервало серію з пʼяти поспіль матчів без перемог, а Кривбасу до боротьби за найвищі місця ще рости й рости.

У матеріалі використані фото Getty images, УПЛ