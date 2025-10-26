Захисник Динамо Олександр Караваєв підбив підсумки матчу десятого туру української Прем'єр-ліги проти Кривбаса (4:0). Слова футболіста передає пресслужба клубу з посиланням на УПЛ ТБ.

Ми кожну гру розбираємо, просто було якесь невезіння. Приміром, у попередній грі із «Зорею» мали практично стільки ж моментів, скільки й сьогодні, просто м’яч не летів у ворота. Але я вважаю, що плідна праця на тренуваннях і те бажання, яке в нас є, і в іграх, і в тренуваннях, потім повертається. Сьогодні нам вдалося забити багато голів, а могли навіть ще більше. Рухаємось далі.

Розмови Шовковського з гравцями? Такі індивідуальні бесіди постійно є. Ми постійно розмовляємо, або коли збираємось на теоретичні заняття, або когось із гравців викликають окремо. Це звичайний робочий процес. Ми працюємо над помилками і над тим, як покращити гру.