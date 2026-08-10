Головний тренер мадридського Реала Жозе Моуріньо висловив різку критику на адресу фахівців, які роблять тривалі перерви у своїй професійній діяльності після відходу з клубів. Наставник також запевнив, що не збирається залишати футбол у найближчі роки. Слова наводить Mundo Deportivo.

Я навіть не можу уявити, коли перестану присвячувати себе футболу. Я кажу, що ще десять років, але, можливо, це буде більше. Це весело. Я хочу виграти ще більше титулів.

Я хочу робити це в місцях, де ніколи не був, а також там, де вже працював. Мій світ – це вихід на стадіон, де 50 або 90 тисяч вболівальників. Я навіть виходив на стадіони зі 100 тисячами. Це мій світ.

Без футболу я відчуваю, що мені чогось не вистачає. Але я не думаю, що це одержимість. Коли ти досягаєш певного рівня, просто хочеш залишатися на ньому назавжди.

Деяким людям потрібен рік відпочинку, так званий «sabbatical year», – те, що я ненавиджу. Я ненавиджу це слово. Для мене «sabbatical» означає слабкість. Не говоріть зі мною про такі паузи. Мені ніколи не потрібен відпочинок. Я відпочину, коли помру.