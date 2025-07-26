Хавбек Шахтаря Олег Очеретько підбив підсумки матчу 2 кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Бешикташа (4:2). Його слова наводить Terrikon.

Ми не відразу відчули гру. Потім, коли зрозуміли, що гра виходить і все під нашим контролем, то змогли атакувати і більше створювати моменти та грати через пас.

У нас оборона дуже хороша. Коля, Валера, Фіма - всі дуже добре зіграли в обороні, тому і у Абрахама не було шансів, і моментів у Бешикташа.

Установка Турана перед матчем? Насолоджуватися грою, не хвилюватися і кайфувати від футболу, від життя футболіста.

Як насолоджуватися грою за такого тиску трибун? Коли ти граєш, ти цього не відчуваєш. Ти їх вже не чуєш. Так що, мені здається, це нормально, - зазначив Очеретько.