Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола дав характеристику новачкам, які дебютували в матчі 1 туру АПЛ проти Вулвергемптона (4:0). Його слова наводить BBC.

Рейндерс по-справжньому хороший. Прекрасний гравець, він з самого початку справив враження. Завдяки своїй швидкості він може допомогти в оборонних діях у півзахисті. Він може страхувати захисників у зонах, які ми іноді дозволяємо звільняти. У Мілані він був чудовий, як і в збірній. Ми знали, що в найближчі роки він стане одним з найкращих гравців Сіті.

Якість Шеркі в заключній третині поля, на обмеженому просторі – це унікально. Його креативність вражає. Попереду ще багато років і важких матчів. Нам потрібна якість, особлива якість, чистий талант, і у Райана він є.

Джеймс прийшов в академію молодим. Він провів дуже хорошу гру, зробив хороший сейв, був помітний у воротах. Він проробив неймовірну роботу в Бернлі при Компані. Зрештою клуб вирішив повернути його, і я впевнений, що сьогодні вночі він буде добре спати, – сказав Гвардіола.