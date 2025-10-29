Сергій Стаднюк

Півзахисник Руху Влад Рейляну отримав дебютний виклик до національної збірної Молдови. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець разом із командою проведе заключні матчі кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року проти Італії та Ізраїлю. Поєдинок зі «Скуадрою Адзуррою» відбудеться 13 листопада, матч з представниками «Землі обітованної» – 16 листопада.

22-річний футболіст раніше виступав за юнацькі збірні U-19 та U-20, а донедавна грав за молодіжну команду Молдови U-21, у складі якої провів 12 матчів і забив п’ять м’ячів. Тепер Рейляну матиме шанс проявити себе на рівні головної збірної, завершуючи відбірковий цикл разом із командою.

