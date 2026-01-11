Клуб бразильської Серії A Греміо офіційно оголосив про завершення трансферу 25-річного вінгера грецького Панатінаїкоса Тете.

Бразильський футболіст підписав з триколоресом довгострокову угоду, розраховану на чотири сезони — до літа 2029 року. Фінансові умови угоди сторони не розкривали.

Українським уболівальникам Тете добре знайомий за виступами за Шахтар. Нагадаємо, що сім років тому саме Греміо продав атакувального гравця донецькому клубу за суму близько 15 мільйонів євро.

