Відомий тренер Роман Григорчук в інтерв’ю сайту «Український футбол» висловився про збірну України напередодні з гри Азербайджаном у відборі до чемпіонату світу-2026.

«Мені дуже подобається кожен футболіст. В нас серйозні гравці. Просто мені хотілося б, аби наша команда діяла агресивніше, більше пресингувала та не відкочувалася до своїх воріт.

Я вважаю, що наша збірна має повністю контролювати гру, вести її та діяти першим номером. Для цього потрібно сильно грати в атаці, що ми вміємо. Потім необхідно потужно переходити від атаки до оборони, щоб суперник не мав жодного часу на контратакувальні дії.

Тому варто, звичайно, після атаки дуже активно пресингувати, відбирати м’яч та знову йти уперед. Я б хотів, щоб наша команда грала лише на половині поля Азербайджану й взагалі не давала ніяких шансів супернику».