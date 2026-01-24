Гвардіола: «Ерлінг не повинен ні перед ким вибачатися»
Тренер містян став на захист Холанда після критики на адресу форварда Манчестер Сіті
близько 1 години тому
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола відреагував на хвилю критики, яка обрушилася на нападника команди Ерлінга Холанда після кількох невдалих матчів. Зокрема, Манчестер Сіті поступився у сьомому турі Ліги чемпіонів норвезькому Буде/Глімту (1:3).
«Ерлінг не повинен ні перед ким вибачатися. Він має робити все можливе, і він старається. Якщо команда не перемагає, це не провина одного гравця, це відповідальність усіх. Не потрібно вибачатися — вибачаєшся, якщо не викладаєшся на максимум, а цього немає, тож вибачатися не потрібно», — цитує Гвардіолу офіційний сайт клубу.
Після семи матчів загального етапу турніру Ліги чемпіонів Манчестер Сіті набрав 13 очок і наразі посідає четверте місце в турнірній таблиці, достроково забезпечивши собі прохід у наступну стадію змагань.
