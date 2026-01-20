Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола висловив вдячність керівництву клубу за придбання захисника Марка Гехі з Крістал Пелас. Сума угоди склала 20 мільйонів фунтів стерлінгів плюс бонуси.

Він є центральним захисником топ-рівня і виступає за національну збірну. Я вдячний клубу за те, що запросили його до нас. Він може грати як праворуч, так і ліворуч. Я знаю, наскільки сильно він хотів обрати саме нас. Майже впевнений, що підписати його було б неможливо, якби в нього був довгостроковий контракт, але залишалося лише шість місяців, — передає слова Гвардіоли Sky Sports.

Новачок не зможе допомогти команді в найближчому матчі Ліги чемпіонів проти Буде-Глімта, однак очікується, що він буде готовий дебютувати в англійській Прем’єр-лізі у суботній грі проти Вулверuемптона.

Марк Гехі має стати важливим підсиленням оборони Манчестер Сіті з огляду на травми центральних захисників Йошки Гвардіоли та Рубена Діаша.