Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола фактично зробив зауваження на адресу травмованих футболістів своєї команди, коментуючи складну кадрову ситуацію в клубі.

Іспанський фахівець згадав слова свого наставника Йохана Кройфа.

У нас неймовірні лікарі та фізіотерапевти, які працюють 24 години на добу. Я вірю Йохану Кройфу – моєму наставнику, моєму кумиру, моєму всьому. Він сказав мені: коли гравець не хоче бути травмованим, він не буде травмованим.

Є моменти, коли просто не щастить. Але коли ти в чудовій формі й не хочеш отримати травму, ти її не отримаєш. На жаль, зараз у нас багато таких випадків – у цьому й полягає наша проблема, – передає слова Гвардіоли Goal.