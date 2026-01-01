Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився думками щодо підтримки з боку керівництва клубу в періоди, коли команда стикалася з труднощами. Іспанський фахівець навів приклад минулого сезону, який складався для містян нерівно як за результатами, так і за якістю гри.

Кожного разу, коли я згадую події минулого сезону, я пишаюся тим, чого ми досягли як клуб. Я пишаюся тим, як ми долали труднощі. Керівництво клубу підтримувало нас у найскладніші моменти, вони постійно підбадьорювали: вперед, вперед, вперед. Таке можливе лише в цьому неймовірному клубі, — передає слова Гвардіоли пресслужба Манчестер Сіті.

Минулого сезону Манчестер Сіті фінішував на третьому місці в турнірній таблиці Англійської Прем’єр-ліги, зберігши позиції серед лідерів чемпіонату, попри нестабільний перебіг кампанії.

Свій наступний матч Манчестер Сіті зіграє сьогодні, 1 січня, суперником команди Гварідоли буде Сандерленд, а початок зустрічі запланований на 22:00 за київським часом.