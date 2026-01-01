Трабзонспор надіслав офіційного листа до Федерації футболу Туреччини з проханням перенести півфінальні поєдинки Суперкубку країни, заплановані на 5 та 6 січня. Клуб, у складі якого виступають українські футболісти Арсеній Батагов, Олександр Зубков та Данило Сікан, аргументував своє звернення несприятливими погодними умовами, а також низьким інтересом уболівальників до цих матчів.

Крім того, у Трабзонспорі відзначили складнощі із формуванням складів через проведення Кубка африканських націй, який впливає на доступність гравців. Інші учасники півфінальної стадії Суперкубку Туреччини підтримали позицію Трабзонспору. Найближчим часом Федерація футболу Туреччини має намір розглянути звернення клубів та ухвалити остаточне рішення.

У рамках півфіналу Трабзонспор має зіграти проти Галатасараю, тоді як Фенербахче зустрінеться із Самсунспором.

Раніше Асист Зубкова допоміг Трабзонспору здолати Гезтепе.