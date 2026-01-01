Завершився заключний ігровий день третього туру групового етапу Кубка африканських націй 2025 у квартеті Е та квартеті F. За його підсумками стали відомі всі національні збірні, які продовжать боротьбу за трофей на стадії плейоф.

До 1/8 фіналу турніру пробилися 16 команд. За підсумками групового етапу путівки до плейоф здобули збірні Марокко, Малі, Єгипту, Південної Африки, Нігерії, Тунісу, Сенегалу, ДР Конго, Алжиру, Буркіна-Фасо, Кот-д’Івуару, Камеруну, а також Беніну, Судану, Мозамбіку та Танзанії як найкращі команди, що посіли треті місця.

Організатори турніру вже сформували пари 1/8 фіналу. Матчі стартової стадії плейоф відбудуться в період з 3 по 6 січня.

Пари 1/8 фіналу Кубка африканських націй 2025

Сенегал — Судан

Малі — Туніс

Марокко — Танзанія

Південна Африка — Камерун

Єгипет — Бенін

Нігерія — Мозамбік

Алжир — ДР Конго

Кубок африканських націй 2025 року проходить у Марокко за участю 24 національних збірних, розподілених на шість груп. Турнір триватиме до 18 січня. Чинним володарем трофея є збірна Кот-д’Івуару, яка у фіналі попереднього розіграшу здолала Нігерію з рахунком 2:1.