Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола та його дружина Крістіна Серра прийняли остаточне рішення розлучитися.

За інформацією The Sun, ще в грудні минулого року пара розглядала можливість розриву, проте тоді вирішила дати шлюбу ще один шанс. Попри спробу зберегти стосунки, зберегти теплоту у сім’ї не вдалося.

Стосунки між Пепом і Крістіною охололи. Через професійну діяльність Гвардіола постійно мешкає в Манчестері, тоді як Серра проводить більшість часу в Барселоні та Лондоні. Спільне дозвілля вони проводили лише у святкові періоди та під час відпусток.

Очікується, що юридичне оформлення розлучення буде завершено протягом найближчих тижнів.

Гвардіола та Серра познайомилися у 1994 році, а офіційно одружилися у 2014-му. У пари троє дітей — доньки Марія та Валентина, а також син Маріус.