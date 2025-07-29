Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів про майбутні плани щодо своєї кар’єри. В інтерв’ю виданню GQ іспанський фахівець підтвердив, що має намір зробити перерву після завершення періоду в англійському клубі.

— Я не знаю, до якого віку тренуватиму. Але одне знаю точно — після Ман Сіті я зупинюся. Це вже вирішено. Мені потрібно зосередитися на собі, на своєму тілі. У Каталонії це називається — замислитися. Я хочу саме це зробити: просто зупинитися і дивитися, як корова на поїзд, що проїжджає повз. Як казав мій дідусь: ви дивитеся на мене, як корови на поїзд. От і все — треба зупинитися і подивитися.

Я ніколи не думав, що стану тренером, що тренуватиму в Німеччині, Англії, чи що гратиму за Барселону. Ми думаємо, що все контролюємо, але з’являється щось нове, і ти кажеш: «О, хочу це зробити чи ні?». Якщо ні — то розберусь. А зараз мій план такий: зупинитися. А далі побачимо.