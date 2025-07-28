Хосеп Гвардіола прокоментував своє ставлення до невдач, підсумовуючи минулий сезон, у якому Манчестер Сіті фінішував третім у Прем'єр-лізі.

— Я радий, що зазнав невдачі. Обожнюю невдачі. У цьому суспільстві, де все має бути ідеальним, де треба викладати свою їжу в соцмережі… О, як чудово, як я щасливий. Щодня ми маємо доводити, що щасливі.

Ну так, мені сумно, я зазнаю невдачі й програю. І що? Що в цьому такого? Назвіть хоч когось, у кого такого не трапляється. Головне — працювати, викладатися на повну й робити свою справу добре.

І я не здаюсь. У мене були погані результати, гірші, ніж я очікував. Але, ей, наступного дня буде ще одна спроба — і я спробую знову. А наступного року зроблю краще. У цьому й суть, — зазначив Гвардіола в інтерв’ю GQ.