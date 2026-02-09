Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола розповів про свої враження після важливої перемоги команди над Ліверпулем із рахунком 2:1 у рамках АПЛ.

«Ми перемогли, правда? Коли перемагаєш — це привід для гордості. Ми провели неймовірний перший тайм, але змарнували кілька моментів. У другому таймі ініціатива була на боці суперника, а Собослаї знову забив такий самий гол, як проти Арсенала — під копірку. Який удар, який гравець. Але в підсумку все вирішила віра нашого капітан — його характер, особистість, небажання здаватися. Ми пішли за ним і врешті повернулися в гру.

Ми добре грали, але не реалізовували те, що повинні були. Потрібно бути більш зібраними. Це якість наших гравців, але в захисті ми теж були чудові. Таких гравців, як Мо Салах, Гакпо, Вірц між лініями, нелегко контролювати.

Гол у кінцівці? Якщо це трапляється багато разів, значить, у тебе є проблема. Ми недостатньо стабільні протягом 90 хвилин, але ми команда, яка намагається зростати. Можливо, ми ще не повністю готові, але, можливо, за місяць будемо. Рубен Діаш повернувся. Інші теж повертаються».