Голкіпер збірної України Анатолій Трубін може змінити команду вже у це трансферне вікно. За даними Loucos Pelo Benfica, серйозний інтерес до 23-річного воротаря виявляє Манчестер Сіті - один із провідних клубів англійської Прем'єр-ліги. Повідомляється, що англійська сторона готова викласти за українця 55 мільйонів фунтів.

При цьому в рамках потенційної угоди розглядається варіант обміну і у зворотному напрямку може вирушити воротар бразильський Едерсон. Бенфіка, своєю чергою, готова заплатити за нього близько 10 мільйонів євро.

Трубін став гравцем португальського клубу влітку 2023 року, підписавши контракт до кінця червня 2028 року. У сезоні 2024/25 він взяв участь у 51 поєдинку, в яких пропустив 54 м'ячі і 21 раз відстояв на нуль.

Раніше повідомлялося, що Трубін отримав нового партнера в Бенфіці.