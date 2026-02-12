Манчестер Сіті у матчі 26-го туру англійської Прем’єр-ліги обіграв лондонський Фулгем з рахунком 3:0.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував гру на офіційному сайті клубу:

Наша гра була справді хороша. Одна з найкращих у сезоні, особливо після матчу на Енфілді, враховуючи наш досвід там у важливій емоційній грі. Наступний матч завжди складний. Нам пощастило, що ми грали вдома, а не на виїзді.

У нашій першій грі з Фулгемом довелося тяжко. У другому таймі ми не бігали. Сьогодні ми бігали. Ми скоригували деякі моменти в нашому пресингу. У другому таймі вони додали і стали грати агресивніше, — сказав Гвардіола.