«Їм нічого робити в національній команді». Маркевич жорстко пройшовся двома зірками Динамо
Авторитетний український тренер не хотів би бачити футболістів у складі «синьо-жовтих»
25 хвилин тому
Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич перед жовтневою паузою на матчі європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2025 проти Ісландії й Азербайджану прокоментував кадрову ситуацію в команді.
Зінченко – це один з лідерів команди, і Сергію Реброву доведеться поламати голову, щоб знайти йому рівноцінну заміну в середині поля. Чи зможе Маліновський дати нове дихання? Дуже хочеться на це сподіватися. У Руслана серйозний досвід виступів на високому рівні. Упевнений, що він скучив за збірною. Важливо, щоб його кондиції дозволяли розраховувати на нього, як на повноцінну одиницю.
Не знаю, щодо Ісландії, але в матчі з Азербайджаном Андрій Ярмоленко би допоміг однозначно. З ісландцями потрібно просто битися, оскільки суперник колючий. Буде багато боротьби, і якщо в цьому аспекті ми не програємо, все буде добре.
Шапаренку та Бражку зараз нічого робити в національній команді. Вони не готові, це однозначно. Диво буде, якщо вони себе проявлять, – заявив Маркевич в інтерв'ю Meta.ua.
Нагадаємо, збірна України під час жовтневого збору спочатку вирушить на виїзд до Ісландії. Гра відбудеться 10-го числа о 21:45. Після цього команда Сергія Реброва номінально вдома прийме Азербайджан. Стартовий свисток пролунає о 21:45 13 жовтня.
Також Маркевич шокував своєю кандидатурою для збірної України
Поділитись