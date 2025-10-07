Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич перед жовтневою паузою на матчі європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2025 проти Ісландії й Азербайджану прокоментував кадрову ситуацію в команді.

Зінченко – це один з лідерів команди, і Сергію Реброву доведеться поламати голову, щоб знайти йому рівноцінну заміну в середині поля. Чи зможе Маліновський дати нове дихання? Дуже хочеться на це сподіватися. У Руслана серйозний досвід виступів на високому рівні. Упевнений, що він скучив за збірною. Важливо, щоб його кондиції дозволяли розраховувати на нього, як на повноцінну одиницю.

Не знаю, щодо Ісландії, але в матчі з Азербайджаном Андрій Ярмоленко би допоміг однозначно. З ісландцями потрібно просто битися, оскільки суперник колючий. Буде багато боротьби, і якщо в цьому аспекті ми не програємо, все буде добре.

Шапаренку та Бражку зараз нічого робити в національній команді. Вони не готові, це однозначно. Диво буде, якщо вони себе проявлять, – заявив Маркевич в інтерв'ю Meta.ua.