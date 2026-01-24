Інфантіно: «Для американців, присутніх на матчах, це буде як 104 Супербоули за місяць»
Президент ФІФА прогнозує рекордну відвідуваність ЧС-2026
близько 1 години тому
Президент ФІФА Джанні Інфантіно виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Швейцарія, і представив прогнозовані рекордні показники чемпіонату світу 2026 року, який вперше збере 48 команд.
«Це буде перший чемпіонат світу з 48 командами, майже чвертю всіх команд світу. 104 матчі пройдуть на 16 чудових стадіонах у трьох країнах. На стадіонах буде близько 7 млн глядачів, а по телебаченню — близько 6 млрд людей у всьому світі. Для американців, присутніх на матчах, це буде як 104 Супербоули за один місяць. Ми відкрили перший етап продажу квитків чотири тижні тому і отримали понад 500 млн заявок. За майже 100 років історії чемпіонатів світу ФІФА продала загалом близько 50 млн квитків, а тут за чотири тижні ми отримали заявки, еквівалентні 100-річній історії чемпіонатів світу. Це показує, що люди хочуть бути там, вони хочуть подорожувати і хочуть бути разом», — передає слова Інфантіно ESPN.
Чемпіонат світу 2026 року пройде з 11 червня по 19 липня у трьох країнах — США, Канаді та Мексиці.
