«Іноді складно стежити за всіма клубами»: Мальдера — про роботу в збірній України
Фахівець поділився думками щодо специфіки роботи з національною командою
Головний тренер збірної України Андреа Мальдера розповів про специфіку та основні складнощі роботи на чолі національної команди.
Іноді складно стежити за всіма клубами. Всі ці подорожі — це нелегко. Я хотів би бути ближчим до гравців, але це складно. Тільки це.
Мальдера назвав своїх кумирів у футболі та найталановитішого українського гравця.
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