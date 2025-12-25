Саленко оцінив імовірність повернення сина в Динамо
Роман першу половину сезону відіграв в Зорі
Роман Саленко / Фото - ФК Динамо Київ
Колишній футболіст Динамо Олег Саленко висловився про можливе повернення свого сина Романа в розташування чемпіона України в міжсезоння. Його слова наводить Meta.
20-річний футболіст відіграв осінню частину УПЛ на правах оренди в Зорі.
Динамо і Зоря разом поїдуть на збори, там і буде вирішуватися це питання. У нього ще півроку оренди. Моя думка така, що якщо Роману будуть давати ігровий час, то це одне питання, якщо його чекає лава запасних, то краще поки залишитися в луганській команді, - розповів Саленко.
