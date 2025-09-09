Інсайдер назвав фаворита на пост головного тренера Фенербахче
Колишній керманич збірної Бельгії може опинитися в чемпіонаті Туреччини
24 хвилини тому
Доменіко Тедеско/фото: Google
Доменіко Тедеско вважається головним претендентом на посаду головного тренера Фенербахче, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, переговори просуваються у позитивному ключі. Італійському фахівцю, якому 39 років, підготували контракт до кінця червня 2027 року.
Нещодавно турецький клуб відмовився від кандидатури екс-наставника збірної Італії Лучано Спалетті, а екснаставник Реала Зінедін Зідан відмовив туркам. Тедеско покинув національну команду Бельгії в січні 2025-го, провівши під її керівництвом 24 зустрічі.
Раніше він очолював РБ Лейпциг, московський Спартак, Шальке та Ерцгебірге.
