Інсайдер назвав новий клуб Шабанова
Футболіст близький до зміни команди
близько 1 години тому
Фото: ФК Олександрія
Артем Шабанов залишив Олександрію. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, трансфер захисника в інший клуб УПЛ вже на фінішній прямій.
Боротьбу за центрбека виграв найбільш активний гравець на українському ринку – Металіст 1925.
Шабанов у минулому сезоні відіграв за «містян» 30 поєдинків у всіх офіційних турнірах: один гол, одна результативна передача.
Transfermarkt оцінює 33-річного центрального оборонця у 250 тисяч євро.
За підсумками минулого сезону Металіст 1925 здобув путівку в УПЛ.